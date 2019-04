Sportowe sukcesy sanockiej policjantki Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Post. Anna Czaban - policjantka z komendy powiatowej w Sanoku, od wielu lat trenuje karate. Z powodzeniem łączy wymagające treningi z niełatwą policyjną służbą. Na swoim koncie ma wiele medali mistrzostw i pucharów Polski, a także osiągnięcia w turniejach międzynarodowych. Oprócz tego dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami, trenując dzieci i młodzież w klubie, który prowadzi wraz z mężem.

Policjantka trenuje od 2004 roku, swoją przygodę ze sportami walki zaczęła jako 15-latka i od razu wiedziała, że jest to sport dla niej. Już dwa lata po rozpoczęciu treningów wzięła udział w swoich pierwszych zawodach. Nie osiągnęła wtedy spektakularnego sukcesu, jednak trenowała nadal, by już kilka lat później - w 2014 r. wystartować w Mistrzostwach Świata w Japonii, gdzie zajęła 3 miejsce. Sensei Anna Czaban od wielu lat bierze udział w turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ma na swoim koncie wiele medali i pucharów. Ostatnim ogromnym sukcesem post. Anny Czaban, był brązowy medal na otwartym turnieju Grand Prix Karate Kyokushin 2019 w Tokio. W zawodach, które odbyły się 24 marca br. brało udział aż 700 uczestników z 14 krajów. W kolejnym turnieju wystartowała już kilka dni później, by na Mistrzostwach Makroregionu Południowego w Leżajsku zdobyć kolejny brąz .

Oprócz startu w turniejach, policjantka wspólnie z mężem prowadzi klub UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany, w którym trenuje dzieci i młodzież.

Jak sama mówi, pomysł na wykonywanie zawodu policjanta zrodził dużo wcześniej, jednak na jego realizację trzeba było poczekać do 2015 roku. Wcześniej były studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Egzamin do Policji zdała za pierwszym razem i po ukończeniu szkolenia rozpoczęła pracę w Warszawie. Od marca jest policjantką w sanockiej komendzie, służbę pełni w wydziale prewencji.

Anna Czaban swoją sportową pasję godzi z policyjną służbą. Startuje w turniejach ogólnokrajowych, ale także międzynarodowych. Prywatnie jest mamą 1,5 rocznej dziewczynki.

Życzymy dalszych sukcesów sportowych i spełnienia w pracy zawodowej.